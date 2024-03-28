Шольц оценил возможность мирных переговоров по Украине

Сразу несколько стран на уровне советников по безопасности обсуждают мир на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Märkische Allgemeine Zeitung.

«В настоящее время ряд стран, в том числе Украина, обсуждают на уровне советников по безопасности, как может выглядеть что-то, что приведет к мирному процессу», — сказал он.

До этого на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя задался вопросом, с кем России проводить мирные переговоры. Он указал на то, что украинский президент Владимир Зеленский с 21 мая становится нелегитимным.

По словам дипломата, Москва отмечает возросшее число обращений к РФ со стороны зарубежных партнеров с призывами перейти к переговорам для окончания военных действий. Но в руководстве Украины продолжают разрастаться «разброд и шатание, разбегаются кто куда депутаты Рады».

Ранее в ДНР прокомментировали возможность мирных переговоров Украины и РФ.