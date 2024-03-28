Южная Корея ввела санкции против российской компании за работу с Северной Кореей

Южная Корея ввела санкции против двух российский компаний и четырех физических лиц из-за сделок по отправке работников IT-сферы КНДР за рубеж. Об этом сообщает ТАСС.

В перечень вошли компания из ОАЭ Pioneer Bencont Star Real Estate и российская фирма «Алис». Также среди попавших под санкции оказались представители финансовых организаций Северной Кореи во Владивостоке, в том числе два представителя банков Северной Кореи.

В южнокорейском МИДе объяснили, что юрлица связаны с отправкой сотрудников из КНДР за рубеж, а физические якобы занимались отмыванием денег и другой «незаконной финансовой деятельностью». Власти страны предположили, что эти фирмы также способствовали обходу санкций.

До этого американские власти внесли компанию «Алис» в санкционные списки, касающиеся КНДР. В США утверждают, что компания нарушила американские санкции в отношении северокорейских структур. Под этим же предлогом рестрикции ввели против фирмы Pioneer Bencont Star Real Estate.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.