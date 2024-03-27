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В Госдуме поручили проработать усиление безопасности на массовых мероприятиях

Володин поручил комитетам ГД проработать усиление безопасности на мероприятиях

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил комитетам нижней палаты проработать вопрос усиления безопасности на массовых мероприятиях для обеспечения безопасности граждан. Об этом сообщается на сайте ГД.

Поручения получили комитету по культуре и комитету по безопасности и противодействию коррупции.

Глава комитета по культуре Елена Ямпольская уточнила, что члены комитета уже обсуждают поправки, которые регулируют исполнительную деятельность. Предложения по данному вопросу также поступили от министерства внутренних дел и членов Совета Федерации, добавила она.

Соответствующее поручение Володин дал на фоне теракта в Подмосковье. Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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