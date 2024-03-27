На Украине создали новый департамент после обвинений в коррупции

Министр обороны Украины Рустем Умеров запустил работу департамента планирования тылового обеспечения. Об этом сообщили на сайте правительства страны.

Департамент решили сформировать после обвинений украинских властей в коррупции. По словам замглавы министерства обороны (МО) Украины Виталия Половенко, задача департамента — формировать годовой план закупок. В частности, это касается горюче-смазочных материалов, технических средств тыла и продовольствия.

Половенко уверен, что это поможет свести к минимуму потребность, когда министерству нужно срочно что-то закупить для Вооруженных сил страны (ВСУ).

До этого бывшего высокопоставленного чиновника Вооруженных сил Украины (ВСУ) задержали по делу о коррупции. Согласно информации Государственного бюро расследований (ГБР), сотрудники ГБР в кооперации с офисом генерального прокурора Украины произвели задержание за нелегальное обогащение бывшего начальника Центрального управления продовольственного обеспечения Командования сил логистики украинской армии.

Ранее на Украине заявили о преследовании журналистов за критику Зеленского.