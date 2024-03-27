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Глава МИД Венгрии рассказал, почему некоторые страны ЕС опасаются изъятия активов РФ

Сийярто заявил, что в ЕС опасаются влияния на экономику изъятия активов ЦБ РФ

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Global Look Press

Некоторые страны Европы опасаются, что изъятие замороженных активов Центробанка России может повлечь за собой негативные последствия для их экономик и сказаться на объеме инвестиций в Евросоюз. Об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил в интервью ТАСС.

«Те, кто выступают против изъятия активов, исходят из опасения, как это скажется на надежности европейской экономики как таковой или какое влияние это окажет на Европу как направление для инвестиций», — сказал Сийярто, комментируя инициативы о конфискации доходов от активов РФ для направления их на помощь Украине.

Именно это вызывает беспокойство, подчеркнул он.

26 марта газета Politico писала, что Украина требует от Европейского союза передать ей дополнительные €5 млрд из доходов, полученных от замороженных активов России.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал передачу активов РФ Украине подрывом экономических устоев ЕС.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.

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