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Politico подсчитало, насколько Байден сократил упоминание Украины в своих заявлениях

Politico: Байден переключил риторику с Украины на Израиль в критический момент

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Joshua Roberts/Reuters

Президент США Джо Байден сместил риторику своих публичных заявлений с украинского конфликта на палестино-израильскую войну в октябре-декабре 2023 года, предоставив Киеву меньше эфирного времени в «критический момент конфликта». Об этом пишет Politico со ссылкой на собственный анализ.

До нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года Байден упоминал Украину примерно 32 раза в месяц. С начала конфликта на Ближнем Востоке вплоть до января 2024 года количество упоминаний украинского государства в его речи сократилось до менее 22 раз в месяц. При этом Израиль президент упоминал в два раза чаще каждый месяц, чем Украину, следует из исследования газеты.

С января 2024 года Белый дом начал говорить одновременно о помощи Израилю и Украине, — в момент, когда конгресс возобновил дебаты об оказании дополнительного пакета помощи этим странам.

Ранее в США сочли «худшим злодеянием в истории» отказ от помощи Украине.

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