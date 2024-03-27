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Обама обеспокоен из-за возможного проигрыша Байдена на выборах

NYT: помощники Байдена были возмущены выбором Обамы в пользу Клинтон

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Leah Millis/Reuters

По мере приближения выборов президент США Джо Байден регулярно звонит бывшему президенту Бараку Обаме, они обсуждают предвыборную гонку и семейные дела, но так было не всегда. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Обама часто звонит руководителю аппарата Белого дома, а также высокопоставленным помощникам в предвыборном штабе Байдена, чтобы выработать стратегию для выборов и передать советы. Такой уровень взаимодействия иллюстрирует его поддержку нынешнему президенту, а также то, что он обеспокоен из-за возможной победы на выборах Дональда Трампа.

В 2015 году, когда Байден думал выдвинуться на выборы президента он писал, что Обама сказал ему, что если бы он «мог назначить кого-либо президентом на следующие восемь лет», то это был бы именно он, однако после обсуждения на тот момент действующий президент решил уступить место Хиллари Клинтон, которую его администрация считала гораздо более сильным кандидатом.

«Это решение породило недоверие и стойкое негодование среди некоторых помощников Байдена. Некоторые из них сегодня работают в Белом доме и считают, что Обама и его советники отодвинули на второй план Байдена, который, по их мнению, мог изменить ход истории и победить Трампа в 2016 году», — пишет NYT.

Обаме в начале их совместной работы потребовалось время, чтобы проникнуться симпатией к Байдену, которого пригласили как «вашингтонского старейшину» на помощь малоопытному президенту, но после 2015 года они стали ближе.

Тем не менее чиновники Белого дома и те, кто работает на Обаму, говорят, что любое сохраняющееся недоверие на уровне персонала рассеялось, учитывая острую необходимость того, чтобы Байден победил Трампа. Близкие к экс-президенту демократы заявили, что их опасения по поводу перспектив президента были несколько смягчены его действиями во время обращения о положении страны.

Ранее Байден заявил, что Обама позавидовал бы его достижениям.

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