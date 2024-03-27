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ХАМАС заявил, что прогресса на переговорах о сделке с Израилем нет

Член политбюро ХАМАС сообщил об отсутствии прогресса на переговорах с Израилем

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Khaled Abdullah/Reuters

Израиль остается непреклонным на переговорах в Катаре с радикальным палестинским движением ХАМАС, не демонстрируя прогресса в заключении новой сделки. Об этом заявил член политбюро ХАМАС Гази Хамад телеканалу Al Mayadeen.

Гази Хамад отметил, что не было никакого прогресса на переговорах, и «позиция Израиля остается непримиримой».

Он добавил, что на текущий момент идет обсуждение идей с посредниками в рамках продолжающихся консультаций. Член политбюро также подчеркнул, что «израильская сторона не готова к переговорам без четкой позиции», отметив, что это является «политикой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху».

Хамад выразил обеспокоенность тем, что Израиль проигнорировал резолюцию Совета Безопасности ООН, приказавшую немедленно прекратить огонь в Газе во время месяца Рамадан, и обстрелял район всего через несколько часов. Он также предупредил о возможности наземной операции Израиля в городе Рафах и призвал к международному давлению для предотвращения этого.

Переговоры между Израилем и ХАМАС при участии Египта и Катара возобновились 18 марта в Дохе с целью освобождения заложников в Газе и установления режима прекращения огня в анклаве.

Накануне а Палестине обвинили Израиль в стремлении уничтожить сектор Газа.

Ранее в Госдепе прокомментировали судьбу ХАМАС в Палестине.

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