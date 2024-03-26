В Европе возросли риски угроз после теракта в «Крокусе»

Франция и Германия повысят уровень террористической опасности после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Это говорит о возросших рисках, сообщает РБК со ссылкой на Еврокомиссию (ЕК).
«В условиях роста геополитической напряженности возрастает необходимость в повышении бдительности», — уточнили в ЕК.
В организации отметили, что государства — члены ЕС самостоятельно должны оценивать уровень террористической угрозы и возросшие риски.
В ведомстве обратили внимание на постоянный контроль оценки террористической опасности, который ведет Разведывательный и ситуационный центр ЕС (EU INTCEN) с Европолом. В ЕК добавили, что вопросы безопасности регулярно обсуждаются в рабочих группах Евросовета.
До этого в ЕС оценили возможность связи Украины с терактом в Подмосковье.
Накануне в Европейском союзе допустили возможность сотрудничества с Россией против терроризма.
Ранее генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла».