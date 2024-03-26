Россия запросила еще одно заседание Совбеза ООН по Югославии

Россия ожидает от председателя Совета безопасности ООН, которым в этом месяце является Япония, проведения нового заседания по годовщине бомбардировок Югославии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампостпреда Россиии при организации Дмитрия Полянского.

«Вчера РФ запросила проведения в ближайшее время заседания по теме 25-летия агрессии НАТО против Югославии. Ожидаем от японского председательства официального ответа», — заявил Полянский, комментируя срыва предыдущего заседания.

25 марта Франция и США сорвали проведение заседания Совбеза, запрошенного Россией, по теме 25-й годовщины бомбардировок Югославии. Представитель Франции Николя де Ривьер назвал эту тему неактуальной и отметил, что якобы с Парижем не консультировались по поводу проведения этого заседания.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что возмущена некорректным и непрофессиональным поведением Франции во время заседания Совбеза Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по агрессии НАТО против Югославии.

Ранее сербский политолог заявил, что сейчас Белград зол на НАТО больше, чем 25 лет назад.