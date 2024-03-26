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Россия возмущена срывом Францией заседания СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии

МИД возмущен поведением Франции на заседании СБ ООН по агрессии против Югославии

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Российская Федерация возмущена некорректным и непрофессиональным поведением Франции во время заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по агрессии Организации Североатлантического договора (НАТО) против Югославии. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, слова которой передает официальный сайт ведомства.

«Возмущены некорректным и непрофессиональным поведением Франции, входящей в пятерку постоянных членов СБ, на которых возложена особая историческая обязанность соблюдения в Совете временных правил процедуры и других норм его работы», — сказано в заявлении.

Она отметила, что Москва планирует добиваться проведения заседания СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии в том или ином виде.

25 марта Франция и США сорвали проведение заседания Совбеза, запрошенного Россией, по теме 25-й годовщины бомбардировок Югославии. Представитель Франции Николя де Ривьер назвал эту тему неактуальной и отметил, что якобы с Парижем не консультировались по поводу проведения этого заседания.

После этого Россия потребовала перед каждым заседанием Совета безопасности ООН проводить процедурное голосование для утверждения повестки каждой встречи СБ из-за действий Франции и США.

24 марта 1999 года США и их союзники по НАТО начали «гуманитарную интервенцию» в Югославию. Как Россия отреагировала на вооруженный конфликт на Балканах и могла ли она защитить «братьев-сербов», не спровоцировав третью мировую войну, — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее сербский политолог заявил, что сейчас Белград зол на НАТО больше, чем 25 лет назад.

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