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В ООН оценили вероятность участия Украины в теракте в «Крокусе»

В ООН заявили, что не могут проверить причастность Украины к теракту в «Крокусе»

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Global Look Press

Представитель генсека ООН Фархан Хак заявил, что Всемирная организация не может подтвердить или проверить информацию о том, что Украина причастна к организации теракта в «Крокус Сити Холле». Его слова приводит РИА Новости.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать слова руководителя Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова об украинском следе.

До этого Александр Бортников заявил, что украинские спецслужбы содействовали осуществлению теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

По словам Бортникова, террористов готовили радикальные исламисты. Их ждали на украинской стороне после осуществления теракта, а сам теракт в «Крокусе» должен был расшатать ситуацию внутри России, однако российская сторона сделала бы все возможное, чтобы не допустить перехода границы участниками теракта.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

РанееПатрушев заявил, что многое указывает на причастность Украины к теракту.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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