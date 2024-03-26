Республиканцы рассматривают несколько вариантов по выделению помощи Украине

Члены республиканской партии, контролирующие палату представителей США, рассматривают несколько вариантов по выделению средств для помощи Украине. Об этом пишет Punchbowl News со ссылкой на источники.

Как следует из текста, законодатели, несмотря на каникулы до 9 апреля, продолжают обсуждать вопрос по выделению средств Киеву и намерены вернуться к работе имея план для реализации.

Источники Punchbowl News также сочли маловероятным, что спикер Майк Джонсон вынесет на голосование проект, предложенный ранее в том виде, в котором он существует на данный момент. Джонсон может внести в документ изменения, предполагающие выделение Украине помощи в виде ленд-лиза.

Спикер может рассмотреть инициативу члена палаты представителей Брайана Фицпатрика, который предложил разработать законопроект, включающий выделение средств Киеву и подразумевающий ужесточение мер на южной границе США, говорится в тексте, однако такое развитие событий может «отпугнуть демократов».

Собеседники Punchbowl News не исключили, что Джонсон может разрешить членам Республиканской партии поддержать петицию демократов по Украине и провести голосование. Однако такой шаг стал бы сигналом, что он не обладает достаточным контролем над палатой представителей, говорится в тексте.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что большинство американских конгрессменов готовы утвердить законопроект о финансировании Украины, если спикер Майк Джонсон выдвинет его на голосование. До этого Салливан в ходе брифинга заявил, что у США нет заначки с деньгами для Украины. Он добавил, что в оставлении Авдеевки украинскими войсками виноват конгресс, который затягивает решение по выделению помощи Киеву.

Ранее Зеленский предупредил о последствиях отсутствия помощи от США.