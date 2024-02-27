Зеленский предупредил о последствиях отсутствия помощи от США

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что ВСУ не смогут вести оборонительные действия без помощи Соединенных Штатов. Соответствующее заявление он сделал в интервью CNN.

«Люди будут готовы, но боеприпасы не будут готовы, бригады не будут готовы... не только к нашему контрнаступлению, они не будут готовы к обороне, к тому, чтобы оставаться сильными. Это будет очень трудно», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что от помощи из Вашингтона зависит положение Киева на линии боевого соприкосновения. По словам украинского лидера, «движение, успех, профдвижение вперед» зависят от США.

До этого Зеленский вновь подчеркнул необходимость выделения военной помощи со стороны Соединенных Штатов, которая блокируется Республиканской партией. Он выразил надежду, что несмотря на приближающиеся в США выборы, соглашение по выделению средств может быть достигнуто.

«Я попросил президента [Байдена]… «Пожалуйста, президент, я прошу вас помочь мне и помочь украинскому народу… пожалуйста, проведите одну встречу друг с другом, демократами и республиканцами, и, пожалуйста, можете ли вы заключить сделку?» — рассказал президент Украины.

Ранее Зеленский назвал количество снарядов, полученных Украиной от ЕС.