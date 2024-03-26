Во Франции призвали демилитаризировать Украину ради мира

Лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил о необходимости демилитаризации Украины ради мира. Свое мнение он высказал в эфире радиостанции Europe 1.

«Мир (на Украине – прим. ред.) возможен в случае демилитаризации Украины и в случае, если НАТО останется там, где находится сейчас, не будет продвигаться (на восток – прим. ред.)», — подчеркнул он, отметив, что Франция находится «в неправильном положении» относительно украинского кризиса.

Он также призвал «прекратить безумную пропаганду против России».

До этого Дюпон-Эньян заявил, что намерен оспорить в Госсовете Франции соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанное президентом страны Эммануэлем Макроном и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

16 февраля президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали в Париже соглашение о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности, которое включает выделение 3 млрд военной помощи Киеву.

Ранее в МИД обвинили Францию в дипломатической агрессии.