Срыв Францией заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросу 25-летия бомбардировок НАТО Югославии является актом дипломатической агрессии. Об этом заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

22 марта Небензя заявил, что украинский президент Владимир Зеленский с 21 мая становится нелегитимным.

Перед этим Небензя отметил, что резидент Украины Владимир Зеленский, отменив выборы, перестанет быть легитимным президентом, и России не с кем будет проводить вероятные переговоры о мире. Кроме того, он назвал цель Кремля по демилитаризации Украины выполненной, так как украинская армия давно «выживает» лишь за счет вооружений НАТО. О чем еще говорил постпред в Совбезе ООН — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог заявил, что бомбардировка Югославии была репетицией перед целой серией конфликтов.