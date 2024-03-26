Посол США в РФ потребовала освободить Гершковича

Посол США в Москве Линн Трейси потребовала освободить журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщает Reuters.

«В деле Эвана нет доказательств, надлежащей правовой процедуры или верховенства закона. Речь идет об использовании американских граждан в качестве пешек для достижения политических целей, как Кремль делает в случае с [американским гражданином] Полом Уиланом», — заявила Трейси.

Она добавила, что решение о продлении срок содержания под стражей для Гершковича, принятое во вторник, «вызывает особую боль, поскольку на этой неделе исполняется ровно год с тех пор, как Эван был арестован и незаконно задержан».

21 февраля посол США в России Линн Трейси посетила в СИЗО «Лефортово» Эвана Гершковича. По ее словам, он пребывает в добром здравии и сохраняет бодрость духа, несмотря на обстоятельства.

Гершкович был задержан в конце марта 2023 года. Его обвинили в шпионаже. Журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее Песков отказался уточнять ответ Путина про обмен Гершковича.