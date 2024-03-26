Рогов предположил, что за терактом в «Крокусе» стоят спецслужбы Украины

Террористов, атаковавших концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, могли использовать втемную спецслужбы Украины. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, если говорить о возможной причастности ИГИЛ (организация запрещена в России) к теракту, то только в том контексте, что исполнителей теракты использовали втемную. Возможно, они искренне верили, что общаются с представителями организации, под видом которых могли быть сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины или Службы безопасности Украины, отметил Рогов.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Накануне президент России Владимир Путин провел совещание о теракте в «Крокус Сити Холле». Глава государства согласился, что теракт был совершен «руками радикальных исламистов», однако он вновь заявил об «украинском следе», который всячески пытаются замести США. В Вашингтоне утверждали, что за трагедией в Подмосковье стоит «Исламское государство». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в офисе Зеленского заявили о непричастности Украины к теракту в «Крокусе».