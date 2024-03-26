Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат обвинил Киев в экономической бездеятельности

Депутат Рады Дубинский заявил о проблеме из-за бездеятельности Киева в экономике

close
100%
dubinskypro/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Экономика Украины во время конфликта с Россией сталкивается с системным вызовом. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который на текущий момент находится под стражей по подозрению в госизмене, в своем Telegram-канале.

Депутат Рады указал, что в Киеве мало говорят об экономической составляющей конфликта с РФ, но эта тема остается важной с точки зрения обеспечения страны ресурсами. Он оценил ситуацию следующим образом: в этой сфере наблюдается «если не провал, то серьезная недоработка».

«Это системный вызов, и ему не месяцы, а годы. И годы никто даже не подходит к его решению, как, впрочем, это происходит с фортификациями, производством снарядов и тому подобное. И эта бездеятельность закончится очень плохо. Переименованием улиц ситуацию не спасти», — считает Дубинский.

До этого стало известно, что долг Украины западным кредиторам составляет приблизительно $2,9 млрд. Такую сумму Киев обязался выплатить за обслуживание поставленных ранее кредитов.

В октябре 2022 года Украина перечислила МВФ крупнейший за восемь лет платеж по своим кредитам на сумму более $882 млн. Расходная часть бюджета страны на 2024 год запланирована в размере $86 млрд, доходная — $45 млрд. При этом половина бюджета Украины субсидируется западными союзниками, а переход на самообеспечение в будущем будет очень сложен, указал замминистра экономики Тарас Качка.

Ранее в Венгрии засомневались в пользе милитаризации экономики ЕС.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами