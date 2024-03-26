Депутат обвинил Киев в экономической бездеятельности

Экономика Украины во время конфликта с Россией сталкивается с системным вызовом. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который на текущий момент находится под стражей по подозрению в госизмене, в своем Telegram-канале.

Депутат Рады указал, что в Киеве мало говорят об экономической составляющей конфликта с РФ, но эта тема остается важной с точки зрения обеспечения страны ресурсами. Он оценил ситуацию следующим образом: в этой сфере наблюдается «если не провал, то серьезная недоработка».

«Это системный вызов, и ему не месяцы, а годы. И годы никто даже не подходит к его решению, как, впрочем, это происходит с фортификациями, производством снарядов и тому подобное. И эта бездеятельность закончится очень плохо. Переименованием улиц ситуацию не спасти», — считает Дубинский.

До этого стало известно, что долг Украины западным кредиторам составляет приблизительно $2,9 млрд. Такую сумму Киев обязался выплатить за обслуживание поставленных ранее кредитов.

В октябре 2022 года Украина перечислила МВФ крупнейший за восемь лет платеж по своим кредитам на сумму более $882 млн. Расходная часть бюджета страны на 2024 год запланирована в размере $86 млрд, доходная — $45 млрд. При этом половина бюджета Украины субсидируется западными союзниками, а переход на самообеспечение в будущем будет очень сложен, указал замминистра экономики Тарас Качка.

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