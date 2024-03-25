США снова возложили ответственность за теракт в «Крокусе» на ИГИЛ*

CША считают, что ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» несет только террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом на онлайн-брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.

«Ответственность за эту вылазку несет только ИГ», — сказал он.

При этом американский чиновник не привел никаких доказательств.

25 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что окончательной версии причин теракта в «Крокус Сити Холле», в том числе подробностей о причастности ИГИЛ, пока нет.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты «решительно осуждают чудовищный теракт» в «Крокусе». По ее словам, «Исламское государство» является общим врагом.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее был раскрыт принцип отбора исполнителей теракта в «Крокусе».