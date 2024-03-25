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Посол России не явился по вызову в МИД Польши

МИД Польши: посол РФ не явился по вызову в ведомство из-за инцидента с ракетой

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РИА Новости

Посол Российской Федерации в Варшаве Сергей Андреев не явился в МИД Польши, куда его пригласили из-за инцидента с ракетой. Об этом сообщил пресс-секретарь польского министерства иностранных дел Павел Вроньский, передает ТАСС.

«Посол России не прибыл в МИД», — сказал он.

Накануне в МИД Польши заявили, что Варшава намерена потребовать объяснений от России в связи с нарушением ее воздушного пространства крылатой ракетой.

Утром 24 марта в минобороны Польши рассказали, что воздушное пространство страны нарушила крылатая ракета, которая якобы была запущена дальней авиацией России. В 04:23 по местному времени (06:23 мск) ракету зафиксировали в районе города Осердув близ границы с Украиной. В минобороны утверждают, что объект пробыл в Польше 39 секунд.

Пресс-секретарь оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский заявил, что польским военным не удалось бы сбить ракету, так как она пребывала в воздушном пространстве страны очень короткое время, не находясь в зоне действия наземных огневых средств.

Ранее посол РФ в Польше рассказал о попытках западных спецслужб завербовать сотрудников российского дипломатического представительства.

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