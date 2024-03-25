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В ФРГ рассказали о контактах с российскими спецслужбами

Кабмин ФРГ: немецкие спецслужбы поддерживают контакты с коллегами из России

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Global Look Press

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что немецкие спецслужбы продолжают поддерживать контакт с российскими коллегами на рабочем уровне. Его слова передает ТАСС.

«По-прежнему существуют на рабочем уровне контакты с Россией», — сказал Хебештрайт.

Ранее федеральный министр внутренних дел Германии Нанси Фазер заявила, что для ФРГ существует «большая угроза» со стороны «Исламского государства» (организация запрещена в России).

До этого руководитель министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия осуждает «трусливый, бесчеловечный террор — в любом месте» и сочувствует народу России.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж предложил Москве усилить сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. По его словам, Франция вступила в «контакты на всех уровнях, как на техническом, так и на министерском», чтобы предложить сотрудничество России на основе информации, которой обладает Париж, и которая может быть полезна Москве.

Ранее в МИД РФ отреагировали на версию ФРГ о теракте в «Крокусе».

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