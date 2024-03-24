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В МИД РФ отреагировали на версию ФРГ о теракте в «Крокусе»

Захарова: ФРГ выдвигает версии теракта в «Крокусе», но не на «Северных потоках»

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Телеграм-канал «МИД России»

Германия спешит найти виновных в теракте в «Крокус Сити Холле», однако до сих пор не смогла разобраться в деле о подрыве «Северных потоков», заметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Захарова прокомментировала слова главы МВД ФРГ Нэнси Фезер, которая высказала предположение о причастности к теракту в «Крокусе» одной из ячеек организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

«Глубокий анализ. Сила мысли. Мощь интеллекта. Когда, интересно, эта женщина с такой же уверенностью скажет что-нибудь про теракты в отношении «Северных потоков»?» — сыронизировала представитель МИД.

Дипломат напомнила, что газопроводы являлись имуществом ФРГ, однако немецкие власти с момента подрыва до сих пор не выдвинули ни одной официальной версии случившегося.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее в МИД Польши заявили, что власти США знали о готовящемся подрыве «Северного потока».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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