Лукашенко заявил, что не переставал контактировать с Путиным во время теракта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне теракта в подмосковном концерном зале «Крокус Сити Холл» находился на постоянной связи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Должен сказать, эти сутки с президентом Путиным были на связи, очень плотно работали. Чем это закончилось — вы знаете (задержание террористов — прим. ред.)», — сказал белорусский лидер во время встречи с губернатором Омской области Виталием Хоценко, который находится с визитом в Минске.

Лукашенко добавил, что Белоруссии и России сейчас нельзя расслабляться, враги попытаются «наклонять, качать, ставить на колени» обе страны. По его словам, именно об этом он говорил с Путиным еще до президентских выборов 16 марта.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».