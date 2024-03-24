Появились кадры с Путиным в первые минуты после теракта в «Крокусе»

Журналист ВГТРК Павел Зарубин опубликовал видео с президентом России Владимиром Путиным, снятое в первые минуты после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Кадры появились в Telegram-канале Зарубина.

На них видно, как Путин принимает доклады от руководителей различных ведомств. По словам журналиста, среди тех, кто звонил президенту, были директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, глава СК Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, вице-премьер Татьяна Голикова, глава МЧС Александр Куренков, глава Минздрава Михаил Мурашко и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

«Путин, судя по этим кадрам, следит за каждым этапом расследования», — говорит за кадром Зарубин.

Репортер также продемонстрировал процесс подготовки обращения Путина по поводу теракта в «Крокусе», которое было выпущено 23 марта. Подробнее о том, что тогда сказал российский лидер — в материале «Газеты.Ru».

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в исполнении теракта задержали в Брянской области 23 марта.

Ранее посольства ряда стран в России приспустили флаги в день траура.