Минздрав Подмосковья обновил список пострадавших при теракте в «Крокусе»

Министерство здравоохранения Московской области на своем сайте обновил список пострадавших при теракте в «Крокус сити холле», в нем находятся 154 человека.

Согласно данным Минздрава, 107 человек были госпитализированы, 44 получают амбулаторную помощь, еще трое пациентов были выписаны.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем траура.

Позднее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о завершении спасательной операции в «Крокус Сити». Компания «Крокус интернешнл» 24 марта сообщила, что концертный зал восстановят.

Ранее Республика Сербская провозгласила 24 марта днем траура в знак солидарности с Россией.