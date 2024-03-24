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Захарова отреагировала на заявление США о непричастности Украины к теракту

Захарова: любая фраза США, оправдывающая Киев, должна рассматриваться как улика

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон о том, что власти Украины не имеют отношения к теракту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». В своем Telegram-канале она призвала Вашингтон столь же быстро разобраться с ситуацией вокруг президента Джона Кеннеди и указала на «умелое отвлечение внимания от резонансных преступлений и всяческих инсценировок» со стороны США.

В частности, она напомнила о реакции на подрыв «Северных потоков», в котором, «по данным США», были замешаны украинцы, но вскоре американские власти «ушли на дно» и до сих пор ищут «то ли киевских, то ли игиловских (организация ИГИЛ запрещена в России) водолазов».

«Все это говорит о том, что политические элиты США за десятилетия поднаторели в умелом отвлечении внимания от резонансных преступлений и всяческих инсценировок», — написала Захарова.

В связи с этим, по ее словам, пока официальное следствие по теракту в «Крокус Сити Холле» не подойдет к концу, «любая фраза от Вашингтона, оправдывающая Киев, должна рассматриваться как улика».

«Ведь финансирование террористической деятельности киевской ОПГ американскими либеральными демократами и участие в коррупционных схемах семьи Байдена длятся уже много лет», — подытожила Захарова.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее в США оценили роль Украины в теракте в «Крокус Сити Холле».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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