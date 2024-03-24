Белый дом осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

США решительно осуждают теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» и подчеркивают, что террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России) является общим врагом. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования тем, кто потерял любимых, и тем, кто был ранен или пострадал в результате этих немыслимых атак на невинное гражданское население».

Она добавила, что «Исламское государство» является общим врагом для России и США, которому нужно нанести поражение.

22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Все подробности «Газета.Ru» собрала в отдельном материале.

Вечером 23 марта на месте теракта была завершена спасательная операция, поисковая операция все еще продолжается. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, за сутки из-под завалов достали 133 тела, на данный момент идентифицированы личности 50 жертв трагедии, далее последует опознание родственниками.

Ранее в Белом доме заверили, что Киев не имеет отношения к теракту в «Крокусе».