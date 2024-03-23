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В Кремле ответили на вопрос об обращении Путина в связи с терактом в «Крокусе»

Песков на вопрос об обращении Путина в связи с терактом в «Крокусе»: мы сообщим

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MGIMO360 TV/YouTube

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос, планируется ли обращение президента России Владимира Путина к гражданам в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом сообщается в Telegram-канале газеты «Известия».

Песков подчеркнул, что об обращении будет сообщено.

До это Путин проинформировал главу Белоруссии Александра Лукашенко о задержании исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и ходе расследования преступления.

Также Владимир Путин во время телефонного разговора со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым обсудил с ним теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле».

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Новость дополняется.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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