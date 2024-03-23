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Доступ в Госдуму ограничат

«Ведомости»: с 25 марта ограничат доступ в Госдуму

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Григорий Сысоев/РИА Новости

С 25 марта будет введено временное ограничение пропускного режима в комплексе зданий Государственной думы Российской Федерации. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник в парламенте.

В публикации отмечается, что ограничение будет действовать до принятия отдельного решения.

По словам источника, все ранее выданные разовые пропуска и заявки на проход в здания ГД организованных групп и заявки на допуск автотранспорта к зданиям Думы были аннулированы. Издание подчеркивает, что также было введено ограничение на проведение парламентских слушаний, круглых столов и прочего.

До этого глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Украина и ее покровители являются главными заинтересованными в теракте, который минувшим вечером произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее стало известно о задержании машины, проходящей по ориентировке после теракта в «Крокусе».

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