В МИД РФ высказались об атаках хуситов на российские суда

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил, что йеменское движение хуситов не намерено атаковать российские суда. Об этом он сообщил ТАСС.

«Они (хуситы. – прим. ред.) заверяют нас, что никаких у них замыслов в отношении наших интересов, наших судов нет и быть не может», — отметил он, подчеркнув, что силовые акции йеменского движения направлены против Израиля.

Замглавы МИД РФ также заявил, что контакты России с хуситами поддерживаются на регулярной основе.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Российская Федерация и КНР достигли договоренности с хуситами в Йемене о том, что их суда могут ходить через Аденский залив и Красное море.

Ранее хуситы атаковали израильский Эйлат.