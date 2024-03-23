Путин рассказал Лукашенко о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле»

Президент России Владимир Путин проинформировал главу Белоруссии Александра Лукашенко о задержании исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и ходе расследования преступления. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин информировал о задержании террористов, участвовавших в нападении, а также об осуществляемых следственных действиях», — отмечается в публикации.

Также Владимир Путин во время телефонного разговора со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым обсудил с ним теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле».

До этого сообщалось, что директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех подозреваемых в непосредственном участии в теракте в «Крокусе».

22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».