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В Госдуме назвали Украину заинтересованной в теракте в Подмосковье

Картаполов: Украина является главным заинтересованным в теракте в «Крокусе»

Украина и ее покровители являются главными заинтересованными в теракте, который минувшим вечером произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов, передает РИА Новости.

«Главным заинтересованным, скорее всего, могла быть Украина и ее покровители. Фашистский режим, фашистские методы, ненависть ко всему. Исключать нельзя», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что если информация о следе Украине в трагедии подтвердится, то ее военные на поле боя должны получить четкий ответ.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого произошли взрывы, начался пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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