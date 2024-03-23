В Евросовете осудили теракт в «Крокусе»

Глава Евросовета Шарль Мишель осудил теракт в «Крокус Сити Холле», выразил соболезнования. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Я осуждаю ужасный теракт в Москве. Гибель невинных людей где бы то ни было — это человеческая трагедия, и я выражаю соболезнования жертвам и их семьям», — подчеркнул Мишель.

До этого президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика категорически осуждает теракт в «Крокус Сити Холле».

МИД Польши сообщил, что Варшава потрясена терактом в Подмосковье, Польша решительно осуждает теракт и выражает искренние соболезнования.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее террористов из «Крокуса» остановили в 100 км от украинской границы.