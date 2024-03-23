Шольц высказался о теракте в «Крокус Сити Холле»

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ осуждает террористическое нападение в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

«Мы осуждаем ужасное террористическое нападение на невинных посетителей концерта в Москве. Наши мысли с семьями погибших и всеми пострадавшими», — написал он.

До этого президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика категорически осуждает теракт в «Крокус Сити Холле».

В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок подчеркнула, что ФРГ осуждает «трусливый, бесчеловечный террор в любом месте» и сочувствует народу России.

МИД Польши сообщил, что Варшава потрясена терактом в Подмосковье, Польша решительно осуждает теракт и выражает искренние соболезнования.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее в СБ РФ пообещали не оставить безнаказанными виновных в теракте в «Крокусе».