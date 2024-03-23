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Маск одним смайлом поддержал Трампа

Маск одним смайлом поддержал отмену залога для Трампа в суде

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Grzegorz Wajda/Global Look Press

Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск согласился с позицией о необходимости отменить залог для экс-президента США Дональда Трампа в суде для обжалования решения суда в Нью-Йорке по делу о предполагаемом завышении стоимости активов. Маск на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) одним смайлом отреагировал на соответствующий пост аккаунта «Trump Army», сторонников Трампа.

«Поднимите руку, если вы хотите, чтобы большинство в Верховном суде наконец-то действовало как единое целое и отменило возмутительный задаток, наложенный на президента Трампа в Нью-Йорке судьей Энгороном», — говорится в посте.

На это Маск отреагировал смайлом поднятой руки.

До этого сообщалось, что продажа поместья экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида не сможет покрыть сумму для выплаты залога.

NBC сообщал, что Трампу не удалось найти страховую компанию, которая выплатила бы ему залог в размере $464 млн для апелляции по делу о мошенничестве. По информации телеканала, Трамп и его компания должны внести залог в полном размере до следующей недели. В таком случае генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс не смогла бы взыскать долг, пока бывший президент США подает апелляцию.

Ранее Трамп начал платить в связи с иском писательницы Кэрролл.

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