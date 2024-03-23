Индия, Панама и Коста-Рика осуждают теракт в России

Премьер-министр Индии Нарендра Моди осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и подчеркнул, что Индия стоит на стороне народа и правительства Российской Федерации. Об этом пишет ТАСС.

Министерство иностранных дел Панамы также присоединяется к осуждению трагического нападения на мирных жителей. Дипломатическая служба подтвердила неприятие любых проявлений терроризма и выражает соболезнования семьям погибших.

«Мы выражаем наше соболезнование и сочувствие семьям погибших и отмечаем, что мы осуждаем терроризм во всех его проявлениях, поскольку он является одной из серьезнейших угроз международному миру и безопасности», — говорится в заявлении МИД Коста-Рики.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».