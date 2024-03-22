В Белом доме отреагировали на трагедию в «Крокусе»

В Белом доме выразили соболезнования в связи со стрельбой, которая произошла в «Крокус Сити Холле» вечером в пятницу, 22 марта. Об этом сообщает Reuters.

В администрации президента США произошедшее назвали «ужасным нападением». В Белом доме подчеркнули, что американская сторона пытается получить больше информации о произошедшем.

Во время стрельбы в московском «Крокус Сити Холле» люди пытались выбить стекла здания и строили баррикады, чтобы спастись. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица Ева. По ее словам, сначала ей показалось, что начался фейерверк, а потом она услышала стрельбу и крики людей.

22 марта СМИ сообщили о стрельбе в «Крокус Сити Холле», где должен был состояться концерт группы «Пикник». По данным РИА Новости, огонь открыли как минимум три человека в камуфляже. Также известно, что в здании произошел взрыв и начался пожар.

По данным СМИ, в результате произошедшего погибли 40 человек, еще более 100 пострадали.

Ранее директор группы «Пикник» рассказал о самочувствии музыкантов после стрельбы.