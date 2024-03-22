МИД России упрекнул Евросоюз в желании заработать на войнах

Планы Евросоюза вдвое увеличить закупки вооружения на территории европейских стран к 2030 году демонстрирует намерение ЕС начать обогащаться на войнах по примеру Соединенных Штатов. К такому выводу пришла официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

«Поставленная Евросоюзом цель вдвое нарастить закупки оружия <...> свидетельствует об одном», — утверждает дипломат.

Захарова подчеркнула, что можно лишь примерно догадываться о том, сколько конфликтов в мире будет спровоцировано и подпитано вооружениями Европы.

Некоторое время назад верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель говорил, что государства — участники Европейского союза (ЕС) в прошлом году потратили €58 млрд на закупку оборонной техники.

Ранее военный эксперт объяснил, сможет ли ЕС нарастить производство оружия.