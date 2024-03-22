Небензя заявил о выполнении одной из целей СВО

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что цель СВО по демилитаризации Украины можно считать выполненной, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут боевые действия с помощью западного оружия. Его слова приводит РИА Новости.

«ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена», — отметил он, подчеркнув, что украинские военнослужащие на данном этапе конфликта «выживают» за счет вооружений НАТО.

До этого 15 марта на оперативном совещании с Советом безопасности РФ президент России Владимир Путин заявил, что российская армия «уверенно удерживает инициативу» и «шаг за шагом» добивается поставленных задач. Россия достигнет своих целей, несмотря ни на какие «потуги врагов и недоброжелателей», подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что британский аналитик ожидает скорого прорыва российских сил в зоне СВО.