Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Небензя заявил о выполнении одной из целей СВО

Небензя: цель СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена

close
100%
John Minchillo/AP

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что цель СВО по демилитаризации Украины можно считать выполненной, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут боевые действия с помощью западного оружия. Его слова приводит РИА Новости.

«ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена», — отметил он, подчеркнув, что украинские военнослужащие на данном этапе конфликта «выживают» за счет вооружений НАТО.

До этого 15 марта на оперативном совещании с Советом безопасности РФ президент России Владимир Путин заявил, что российская армия «уверенно удерживает инициативу» и «шаг за шагом» добивается поставленных задач. Россия достигнет своих целей, несмотря ни на какие «потуги врагов и недоброжелателей», подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что британский аналитик ожидает скорого прорыва российских сил в зоне СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами