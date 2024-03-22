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В Болгарии разработали законопроект о выходе из НАТО

Euractiv: болгарская партия «Возрождение» создала законопроект о выходе из НАТО

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Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

Болгарская националистическая партия «Возрождения» представила законопроект о выходе страны из НАТО в месяц празднования двадцатилетия присоединения Софии к Североатлантическому альянсу. Об этом пишет Euractiv.

В партии утверждают, что членство в НАТО вредит безопасности страны.

«НАТО – это репрессивный аппарат США, где страны-члены являются кем угодно, но только не равноправными партнерами», – говорится в аргументации законопроекта.

Там также отмечается, что военные конфликты по всему миру разгораются и поддерживаются при помощи США.

Как подчеркивает Euractiv, несмотря на разработанный документ, он не сможет быть принят парламентом, поскольку партии «Возрождение» не хватит для этого голосов.

До этого министр обороны Болгарии Тодор Тагарев назвал вполне понятными заявления кандидата на пост президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон не будет защищать страны, которые не выполняют обязательств по расходам на оборону.

Ранее в Болгарии рассказали об отправке бронетранспортеров на Украину.

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