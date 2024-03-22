В США назвали дату вторжения Китая на Тайвань

Глава Индо-Тихоокеанского командования американских ВС адмирал Джон Акилино заявил, что «все признаки указывают» на то, что Китай будет готов к потенциальному вторжению на Тайвань к 2027 году. Такой информацией он поделился перед комитетом сената по вооруженным силам, передает The Hill.

Он подчеркнул, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) ведет «агрессивное наращивание военной мощи» и предпринимает усилия по модернизации.

«Все указывает на то, что на встрече НОАК президент Си Цзиньпин дал указание быть готовым к вторжению на Тайвань к 2027 году… Кроме того, действия НОАК указывают на их способность уложиться в предпочтительные сроки Си Цзиньпина по объединению Тайваня с материковым Китаем силой, если будет приказано», — сказал Акилино.

Он также высказал оценку, что Китай тратит на армию «больше, чем заявляет».

«Мы не сталкивались с такой угрозой со времен Второй мировой войны», — подчеркнул адмирал.

До этого официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что США должны прекратить поддержку сепаратистов на Тайване и уважать взаимные договоренности с Китайской народной республикой (КНР).

«Призываем Соединенные Штаты соблюдать принцип «одного Китая» и три совместных коммюнике между КНР и США, предпринять конкретные действия для выполнения своего обязательства не поддерживать «независимость Тайваня» и прекратить посылать ложные сигналы сепаратистским силам», — заявил Чэнь.

Ранее в КНР раскрыли стратегию решения вопроса о воссоединении с Тайванем.