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В КНР раскрыли стратегию решения вопроса о воссоединении с Тайванем

В КНР не исключили применения силы при решении тайваньского вопроса

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Dado Ruvic/Reuters

Официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете Китая Чэнь Биньхуа не исключил применения силы при решении вопроса о воссоединении КНР с Тайванем, однако подчеркнул, что мирный вариант является наиболее предпочтительным для Пекина. С таким мнением он выступил на брифинге, его слова приводит ТАСС.

«Мы ни в коем случае не обещаем отказаться от применения силы (при решении тайваньского вопроса. — Прим. ред.)… Мирное воссоединение и (принцип политики Китая. — Прим. ред.) «одна страна — две системы» являются нашим основным курсом», — отметил он, подчеркнув, что стратегия КНР на данный момент направлена на предотвращение вмешательств во внутренние дела Китая со стороны внешних сил.

До этого пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй сообщал, что поставки дронов и других видов вооружений США на Тайвань превращают остров в пороховую бочку. По словам Лю Пэнъюя, действия США дают «неверный сигнал» силам, выступающим за независимость Тайваня, и ставят под угрозу жителей острова.

Ранее вице-президент Тайваня прибыла в Вашингтон.

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