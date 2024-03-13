В КНР раскрыли стратегию решения вопроса о воссоединении с Тайванем

Официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете Китая Чэнь Биньхуа не исключил применения силы при решении вопроса о воссоединении КНР с Тайванем, однако подчеркнул, что мирный вариант является наиболее предпочтительным для Пекина. С таким мнением он выступил на брифинге, его слова приводит ТАСС.

«Мы ни в коем случае не обещаем отказаться от применения силы (при решении тайваньского вопроса. — Прим. ред.)… Мирное воссоединение и (принцип политики Китая. — Прим. ред.) «одна страна — две системы» являются нашим основным курсом», — отметил он, подчеркнув, что стратегия КНР на данный момент направлена на предотвращение вмешательств во внутренние дела Китая со стороны внешних сил.

До этого пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй сообщал, что поставки дронов и других видов вооружений США на Тайвань превращают остров в пороховую бочку. По словам Лю Пэнъюя, действия США дают «неверный сигнал» силам, выступающим за независимость Тайваня, и ставят под угрозу жителей острова.

Ранее вице-президент Тайваня прибыла в Вашингтон.