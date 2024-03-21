США представили проект резолюции о прекращении огня в секторе Газа

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты представили в Совет Безопасности (СБ) ООН проект резолюции, призывающей к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Блинкен рассказал, что у США есть резолюция, которую Вашингтон выдвинул прямо сейчас — она находится на рассмотрении СБ ООН.

«Она содержит призыв к немедленному прекращению огня и освобождению заложников, и мы очень надеемся, что страны поддержат ее», — сказал госсекретарь.

До этого Блинкен заявил, что США не поддержат возможную полномасштабную наземную операцию Госдепартамента в Рафахе. По словам главы Госдепа, путей безопасной эвакуации местного населения из города нет, а наземная операция приведет к тому, что оно окажется «в ужасной опасности».

Рафах — самый южный населенный пункт палестинского анклава, куда с началом палестинско-израильской войны бежали жители Газы и других городов на севере анклава.

До этого газета Politico, ссылаясь на свои источники, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена может рассмотреть вопрос о возможном ограничении военной помощи Израилю, если еврейское государство вторгнется в город Рафах.

Ранее в правительстве Израиля назвали примерные сроки окончания операции в секторе Газа.