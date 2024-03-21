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Байден согласился запретить ЛГБТ*-флаги в посольствах США

Bloomberg: Байден согласился запретить ЛГБТ-флаги в американских посольствах

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Leah Millis/Reuters

В ходе обсуждения финансирования части федеральных ведомств спикер палаты представителей США Майк Джонсон достиг соглашения с Белым домом о запрете на поднятие ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-флагов над американскими посольствами. Об этом написало издание Bloomberg.

По информации из источника, сделка предусматривает «запрет на поднятие ЛГБТК-флага над зданиями посольств США». Также под запрет подпадут знамена Конфедерации и флаг сторонников Дональда Трампа «Снова сделаем Америку великой».

Представитель демократической партии, знакомый с инициативой, уточнил, что запрет на личное использование радужных флагов сотрудниками посольств не будет введен.

Тем временем в России — в Оренбурге — впервые завели уголовное дело против ЛГБТ-клуба. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина уточнила, что дело стало первым после решения Верховного суда о признании ЛГБТ экстремистским движением.

До этого на дочернюю компанию Первого канала, отвечающую за иностранное вещание, составили протокол о неверной возрастной маркировке контента с упоминанием ЛГБТ.

Ранее во Владивостоке студента арестовали за картинку «с радужным флагом».

*  «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ
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