В России назвали последствия соглашения Турции и США по антироссийским санкциям

Соглашение Турции и США по антироссийским санкциям не сможет кардинально изменить ситуацию и нанести сильный урон российской экономике, считает гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло. Турция и до этого соблюдала многие рестрикции, однако специалисты смогли к ним подстроиться или найти пути обхода, напомнил он в беседе с НСН.

Речь идет о соглашении, по которому власти США будут сообщать Турции о возможных нарушениях ее компаниями действующих в отношении России ограничений, а не вводить сразу же вторичные санкции. Властопуло напомнил, что Турция уже год как блокирует транзит для следующих в Россию товаров и соблюдает другие ограничения.

«В настоящий момент торговые отношения с Турцией испытывают очень большие сложности не из-за присоединения компаний к санкциям, а из-за финансовой системы», — подчеркнул он, напомнив на сложности с обслуживаниями российских платежей в турецких банках.

В целом торговый оборот России и Турции составляет $670 млн, при этом снижение импорта достигло 30%, добавил логист.

«Значительных изменений не будет, но мы не знаем, о чем Турция и США на самом деле договорились», — подчеркнул он.

Комментируя соглашение, Властопуло предположил, что на сделку с США Турция могла согласится в ответ на обещание помочь в восстановлении после землетрясения. Он напомнил, что на восстановление инфраструктуры государству необходимо $100 млрд, и новая сделка подтверждает, что по этому вопросу уже «есть подвижки».

Напомним, в Кремле отметили, что заключенная сделка касается только отношений Турции и США. Москва американские санкции считают незаконными и намерена и дальше развивать свои отношения с Анкарой.

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