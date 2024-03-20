Армения ратифицировала соглашение о статусе миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе

Парламент Армении 20 марта ратифицировал соглашение между страной и Европейским союзом о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее соглашение между Ереваном и ЕС было подписано в ноябре 2023 года.

Поддержали ратификацию документа 57 депутатов, против него никто не выступил, воздержались от голосования 27 человек. Также фракция оппозиционной партии «Честь имею» не принимала участия в голосовании.

14 марта Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию об укреплении связей с Арменией и призвал изучить предложение о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В дальнейшем премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у Еревана есть политическая воля для углубления отношений с ЕС.

19 марта Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан должны уточнить границы в Тавушской области, в противном случае между двумя странами, по его словам, может разразиться новый конфликт.

Комментируя слова армянского премьера, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале следующее: «до чего новые кураторы из Евросоюза, НАТО и Вашингтона довели дело».

Ранее МИД Азербайджана выразил послу ЕС обеспокоенность из-за наблюдателей в Армении.