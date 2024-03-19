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В Киеве захотели, чтобы все страны мира собрались на конференцию по украинскому вопросу

Шмыгаль: Киев надеется, что все страны мира поучаствуют в форуме по Украине

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ABC

Украинский премьер Денис Шмыгаль выразил желание, чтобы «все страны мира» приняли участие в конференции в Швейцарии по украинскому вопросу. Об этом сообщает РИА Новости.

»<…> нам хотелось бы, чтобы все страны мира приняли участие в этом форуме», — отметил Шмыгаль.

Он назвал его «конференцией мира» и отметил, что на площадке соберутся представители более 100 стран.

В понедельник, 18 марта, в Китае не исключили участия в саммите мира по Украине. Посол КНР в Швейцарии Ван Шитин заявил, что Пекин рассматривает возможность такой поездки.

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре заявил, что выступает против участия России в мирном саммите. До этого украинский лидер добился проведения международного саммита в Швейцарии, на котором вновь обсудят его «формулу мира».

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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