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В Госдуме назвали открытыми и легитимными выборы президента России

Володин: выборы президента РФ прошли открыто, легитимно и на конкурентной основе

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Выборы президента Российской Федерации прошли открыто, легитимно и на конкурентной основе. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, передает ТАСС.

По его словам, это признают все депутаты Госдумы вне зависимости от партийной принадлежности.

Выборы президента Российской Федерации проходили 15-17 марта.

По данным Центральной избирательной комиссии, Владимир Путин после обработки 99,94% протоколов набрал 87,3% голосов.

Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов набрал 4,32% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков — 3,83% голосов, а председатель ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,2% голосов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин одержал победу на президентских выборах не только в России, но и на участках для голосования за рубежом.

Ранее в Кремле назвали заявления США о выборах в России «словесной эквилибристикой».

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