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В Кремле назвали беспрецедентным результат Путина на президентских выборах

Песков: Путин одержал победу на президентских выборах с беспрецедентным счетом

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Владимир Путин одержал победу на президентских выборах с беспрецедентным счетом, и определенный вклад в это внесло голосование соотечественников за рубежом. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Разные цифры в разных географических точках, но, в общем, и там [за границей] тоже Путин одержал победу. Поэтому, собственно, это тоже стало вкладом в его победу с таким, ну, можно сказать, действительно беспрецедентным счетом», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого Песков заявил, что словесная эквилибристика Соединенных Штатов не сможет принизить победу Владимира Путина на выборах президента и доверие, оказанное ему гражданами страны.

15–17 марта в России состоялось голосование на выборах президента РФ, по результатам которого победил действующий глава государства Владимир Путин. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов политик получил 87,28% голосов. Как прошли исторические выборы в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме сделали заявление о Путине после его победы на выборах.

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